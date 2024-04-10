Украина и Россия запросили заседание МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Украина вслед за Российской Федерацией направила в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) письмо с просьбой провести сессию совета управляющих в связи с ситуацией на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на МАГАТЭ.

Согласно заявлению организации, заседание созывается председателем совета на основании двух отдельных писем, разосланных ему, в хронологическом порядке, Россией и Украиной, с просьбой о проведении сессии.

Мероприятие состоится 11 апреля в 17:00 по бакинскому времени.

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