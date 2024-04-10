Турция может ввести новые ограничения на экспорт в Израиль

Власти Турции могут ввести новые ограничения на экспорт в Израиль, решение будет принято в зависимости от развития ситуации. Об этом сообщил глава Минторга республики Омер Болат в эфире государственного телеканала TRT, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В зависимости от развития ситуации могут быть приняты новые решения, введены новые ограничения", - сказал он.

"Для нас является важным прекращение насилия в Газе. Товары, которые мы определили, являются важными для Израиля. Наша цель - предупредить Израиль. Мы сделали это предупреждение, направили соответствующее послание международному сообществу, введя сегодня утром ограничения на экспорт продукции по 54 позициям", - сказал министр. Болат опроверг утверждения о якобы поставках Турцией авиатоплива для военных самолетов Израиля. Ранее с опровержением таких сообщений в соцсетях выступил центр по противодействию дезинформации администрации турецкого президента.

Министр не исключил, что санкции негативно отразятся на Палестине. Это вопрос, по словам Болата, он обсудил во вторник по телефону с палестинским коллегой.

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