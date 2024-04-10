В Израиле полагают, что Иран нанесет удар по стране после праздника Рамазан

Военные чиновники Израиля полагают, что Иран может нанести удар в отношении израильской стороны после 12 апреля.

Как передает Day.Az, об этом сообщает онлайн-издание The Times of Israel.

Согласно этому прогнозу, в Израиле считают, что Тегеран, от которого ожидают действий после гибели иранского генерала Мохаммада Резы Захеди в Дамаске (Сирия), не сделает шагов до конца праздника разговения Ид аль-Фитр (Рамазан байрамы) по окончании священного для мусульман месяца Рамазан. В этом году он завершится 12 апреля.

В Израиле также полагают, что возможный удар Ирана будет нацелен на военные или стратегические объекты, а не на гражданскую инфраструктуру. Израильская сторона готовится к возможной атаке как со стороны любого из иранских сателлитов в регионе, так и со стороны самого Ирана, не исключая и возможность удара сразу с нескольких направлений, отмечает The Times of Israel.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!