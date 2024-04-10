МИД Израиля предупредил Иран

Израиль в случае, если Иран осуществит атаку на израильскую территорию со своей, ответит в самом Иране.

Как передает Day.Az, с таким заявлением выступил израильский министр иностранных дел Исраэль Кац в интервью радиостанции Kan.

"Если Иран атакует Израиль со своей территории, Израиль ответит в Иране, потому что Израиль не может позволить себе терпеть нападения такого рода из-за ответственности перед своими гражданами", - сказал Кац.

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