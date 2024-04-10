https://news.day.az/world/1651067.html МИД Израиля предупредил Иран
МИД Израиля предупредил Иран
Израиль в случае, если Иран осуществит атаку на израильскую территорию со своей, ответит в самом Иране.
Как передает Day.Az, с таким заявлением выступил израильский министр иностранных дел Исраэль Кац в интервью радиостанции Kan.
"Если Иран атакует Израиль со своей территории, Израиль ответит в Иране, потому что Израиль не может позволить себе терпеть нападения такого рода из-за ответственности перед своими гражданами", - сказал Кац.
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