Британский король получил в подарок купюры со своим портретом

Король Чарльз III получил в подарок первые банкноты со своим изображением. Их преподнесли в Букингемском дворце управляющий Банка Англии Эндрю Бэйли и главный кассир Сара Джон.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на британские СМИ, управляющий Банка Англии Эндрю Бэйли и главный кассир Сара Джон вручили королю первые банкноты с его изображением в Букингемском дворце. Отныне новый монарх будет присутствовать на всем имеющемся в обращении номинале: банкнотах в пять, 10, 20 и 50 фунтов.

Король, согласно традиции, в обязательном порядке получает первые экземпляры новых банкнот. Это означает, что монарху передали купюры с номерами 00001.

Банкноты с изображением Карла будут использоваться наряду с прежними, на которых была изображена королева Елизавета II.

После того, как у короля был диагностирован рак, он уже несколько месяцев практически не принимает участия в многолюдных публичных мероприятиях.

Однако Карл по-прежнему продолжает заниматься текущими государственными делами и проводить частные встречи, подобные той, на которой Бэйли преподнес ему новые купюры.

Покойная королева была первым монархом, чей портрет был напечатан на всех банкнотах, выпускаемых Банком Англии. Поэтому нынешнюю процедуру по смене монарха на денежных знаках пришлось проводить впервые в истории Великобритании.

Это - совсем недавняя традиция, начавшаяся в 1960 году.

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