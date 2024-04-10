Суд ЕС отменил санкции против двух российских бизнесменов

Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана к Совету ЕС об отмене санкций Евросоюза против них, решения суда по искам зачитал представитель суда Фернандо Песоа. Эти решения относятся только к периоду с февраля 2022 по март 2023 года и не означают автоматического исключения предпринимателей из черного списка ЕС - для этого необходимо отдельное решение Совета ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Суд ЕС постановил удовлетворить иск Петра Авена к Совету ЕС и отменить персональные санкции в отношении него. Совет ЕС должен оплатить судебные издержки [стороны]", - говорится в постановлении суда по делу Авена.

"Суд ЕС постановил удовлетворить иск Михаила Фридмана к Совету ЕС и отменить персональные санкции в отношении него. Совет ЕС должен оплатить судебные издержки [стороны]", - говорится в постановлении по делу Фридмана.

Эти решения могут быть опротестованы Советом ЕС. Эти иски были поданы в Суд ЕС 22 и 23 мая 2022 года соответственно.

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