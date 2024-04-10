Три китайских судна ведут исследования у побережья Индии

По меньшей мере три исследовательских судна Китая с помощью глубоководных аппаратов составляют карту рельефа дна Индийского океана неподалеку от побережья Индии в интересах ВМС КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По сообщению газеты Hindustan Times, судно Xiang Yang Hong 01 ведет океанические исследования в Бенгальском заливе в 600 милях к западу от Андаманских островов с использованием автономных глубоководных аппаратов с глубиной погружения до 12 км. Судно Xiang Yang Hong 03 применяет беспилотные системы для картографирования океанского дна в 350 милях от Мальдивских островов, в то время как исследовательский корабль Da Yan Hao совершает плавание в Индийском океане в районе Маврикия.

ВМС Индии непрерывно отслеживают плавание этих китайских судов. Нью-Дели считает, что цель их исследований - обеспечение патрулирования оперативными авианосными группами ВМС Народно-освободительной армии Китая стратегически важных районов Индийского океана и действий китайских подводных лодок. Не исключается также, что исследовательские суда используются для слежения за ракетными испытаниями Индии.

Так, судно Xiang Yang Hong 01 вошло в Бенгальский залив после того, как Индия официально уведомила о предстоящих 11 марта этого года первого испытания с острова Абдул Калам у побережья восточного штата Одиша баллистической ракеты "Агни-5", оснащенной разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения. В ноябре и декабре 2022 года китайские научные суда также дважды входили в акваторию Бенгальского залива перед объявленными ракетными испытаниями в Индии.

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