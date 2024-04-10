Миротворцы ООН предупредили об угрозе эскалации между Ливаном и Израилем

Угроза эскалации между Ливаном и Израилем на фоне продолжающихся взаимных обстрелов реальна, стороны не смогут решить конфликт силой. Об этом заявил командующий Временными силами ООН в Ливане (ВСООНЛ) испанский генерал Арольдо Ласаро, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По случаю завершения Рамадана и наступления Ид аль-Фитр ВСООНЛ призывают стороны прекратить боевые действия и двигаться к постоянному прекращению огня и достижению долгосрочного урегулирования конфликта", - говорится в заявлении Ласаро. "Угроза эскалации реальна. Нынешнюю конфронтацию и насилие нельзя завершить военными средствами, единственным способом является политическое и дипломатическое решение", - отметил он.

Командующий ВСООНЛ уточнил, что миротворцы поддерживают связь с властями Ливана и Израиля, чтобы обеспечить безопасность тех, кто восстанавливает инфраструктуру, разрушенную в результате обстрелов, и занимается предоставлением гуманитарной помощи.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии.

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