На Олимпиаде в Париже могут отменить плавательную часть соревнований по триатлону

Глава оргкомитета Олимпийских игр в Париже Тони Эстанге допустил отмену плавательной части соревнований по триатлону из-за неблагоприятных условий, которые повлияют на качество воды в реке Сена. Его комментарий приводит газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эстанге также допустил, что соревнования по триатлону могут отложить в том случае, если погода будет мешать их проведению в запланированные сроки.

"Мы усердно над этим работаем, вы знаете, это одна из самых больших проблем, - сказал он. - Когда мы решили провести это соревнование на Сене, мы знали, что это будет большой проблемой, но у властей есть большая инвестиционная программа, и, когда мы говорим о наследии, этот проект просто фантастический. Мы по-прежнему уверены, что триатлон будет проходить на Сене, потому что у нас есть планы на случай непредвиденных обстоятельств. Можем отложить из-за дождя, поскольку это запланировано в начале Игр, мы можем дождаться лучших условий. Поэтому мы уверены, что Сену можно будет использовать".

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. В Париже россияне и белорусы смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях.

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