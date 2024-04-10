В Румынии заявили, что будут продолжать укреплять свои вооруженные силы

Румыния продолжит укреплять свои вооруженные силы и оказывать помощь Украине, заявил румынский президент Клаус Йоханнис на конференции "Румыния - НАТО, 20 лет", посвященной 20-летию вступления страны в альянс и 75-летию образования НАТО. Выступление главы государства транслировалось на сайте президентской администрации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нынешний контекст, порожденный войной на границах Румынии, повышает роль страны как опоры региональной безопасности и стабильности, - сказал он. - <...> Мы укрепили и будем продолжать укреплять безопасность Румынии, будем прилагать дополнительные усилия по укреплению союзных структур на территории Румынии".

Как подчеркнул румынский президент, страна должна "наращивать усилия по укреплению резерва военного персонала, оживлению национальной оборонной промышленности и модернизации транспортной инфраструктуры". Йоханнис вновь пообещал, что страна продолжит оказывать политическую и практическую помощь Киеву, важной частью которой "будет обучение украинских военных, включая будущих пилотов F-16 в центре в городе Фетешть".

Йоханнис заявил, что вступил в состязание за пост генерального секретаря НАТО, "будучи убежденным, что опыт и глубокое понимание специфичности этого сложного региона (на восточном фланге НАТО - прим. ТАСС) представляют собой существенные козыри для будущих решений, которые альянс должен будет принять, чтобы обеспечить евроатлантическую безопасность".

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