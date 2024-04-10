Минобороны ФРГ собирается закупить 35 танков Leopard 2A8

Министр обороны ФРГ Борис Писториус собирается организовать закупку 35 танков Leopard 2A8 для того, чтобы оснастить бригаду Бундесвера в Литве. Об этом сообщила газета Welt со ссылкой на неназванные источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, соответствующая заявка направлена в бюджетный комитет парламента ФРГ. Когда она будет рассмотрена, не уточняется.

8 апреля в Вильнюс прибыла первая группа военных из приписанной к Литве бригады Бундесвера. В состав группы планирования входят 20 военнослужащих. Им вместе с представителями Литвы предстоит работать над дальнейшими практическими шагами передислокации. Ожидается, что в октябре состав группы пополнят еще 150 человек.

В середине декабря 2023 года являвшийся тогда министром обороны Литвы Арвидас Анушаускас и глава Минобороны ФРГ Борис Писториус утвердили детальный план работ по размещению бригады Бундесвера в балтийской республике. Во второй половине 2024 года стороны рассчитывают подписать межправительственное соглашение. После этого начнется переброска подразделений. Полностью бригада (4,8 тыс. военных и 200 сотрудников персонала) будет размещена к 2027 году. Основу составят танковый батальон и механизированный бронированный пехотный батальон.

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