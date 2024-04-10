Байден и Кисида объявят о планах реструктуризации присутствия ВС США в Японии

Президент США Джо Байден и японский премьер-министр Фумио Кисида, находящийся с государственным визитом в Вашингтоне, объявят о планах реструктуризации присутствия американских вооруженных сил в Японии. Об этом заявил на специальном брифинге представитель американской администрации высокого ранга, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Впервые мы изменим структуру наших войск в Японии", - заявил чиновник, отметив, что это даст "настоящую возможность для интеграции" ВС двух стран. Другой представитель администрации сообщила на брифинге, что "проработка деталей" этой реструктуризации займет несколько месяцев. По словам чиновника, это станет "крупнейшим изменением" в союзнических отношениях между США и Японией более чем за 60 лет и будет отвечать "вызовам XXI века".

Кроме того, по словам представителя американской администрации, по итогам встречи Байдена и Кисиды будет объявлено о создании "военно-промышленного совета" США и Японии, что позволит военным двух стран "совместно производить вооружения". По словам чиновника, привлечение японских мощностей даст США возможность расширить военное производство для реализации своих "стратегических обязательств".

Вместе с тем Байден и Кисида объявят о "крупном соглашении в вопросе исследования Луны", в рамках которого Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) выступит "полноценным партнером" Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Также по итогам встречи будет объявлено о ряде инициатив в сфере искусственного интеллекта.

Японский премьер находится с государственным визитом в США. Его сопровождают глава МИД Ёко Камикава и министр экономики, торговли и промышленности Кэн Сайто. На 10 апреля запланированы переговоры Кисиды с Байденом, на следующий день, как ожидается, он выступит с речью в Конгрессе США. Кроме того, запланирован трехсторонний саммит с участием президента Филиппин Фердинанда Маркоса - младшего. Это первый государственный визит премьер-министра Японии в США за последние 9 лет. В 2015 году в таком статусе в Соединенные Штаты приезжал Синдзо Абэ.

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