Пентагон заплатил SpaceX $23 млн за поставку в Украину терминалов Starlink

Министерство обороны США заплатило компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, $23 млн за поставку Киеву терминалов спутниковой связи Starlink. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, контракт на сумму, которая ранее не сообщалась, действует с июня 2023 года по май 2024 года. Собеседник агентства не уточнил, планируется ли его продление.

Как отмечает Bloomberg, сумма в $23 млн "ничтожна мала" по сравнению с тем, сколько SpaceX зарабатывает на других проектах, связанных с национальной безопасностью США.

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