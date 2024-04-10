Еще одна страна приостановит участие в ДОВСЕ

Парламент Венгрии одобрил законопроект о приостановке участия страны в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В ходе голосования, которое транслировалось на сайте законодательного органа, в поддержку документа высказались 177 депутатов, 5 были против, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Выступая на заседании от имени правительства Венгрии, госсекретарь МИД Петер Старай заявил, что ДОВСЕ сыграл важную роль в поддержании баланса вооруженных сил в Европе, но "утратил свое значение из-за выхода России" из этого соглашения.

Россия в мае 2023 года денонсировала ДОВСЕ, после чего страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить в нем свое участие. По сведениям венгерской печати, соответствующие законы приняли уже более трети стран альянса.

Договор был подписан в 1990 году, вступил в силу в 1992-м и был адаптирован в 1997 году. Он предусматривает ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти основным категориям (танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты), а также механизмы проверки соблюдения обязательств (обмен информацией и проведение инспекций).

Члены Североатлантического альянса не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений с учетом баланса между НАТО и ныне расформированной Организацией Варшавского договора. Россию такой подход устроить не мог.

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