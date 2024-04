Крупнейшие страны не сдержали обещание по климату

Крупнейшие страны продолжают вкладывать миллиарды долларов в развитие добычи ископаемого топлива в бедных странах, отказываясь сдерживать свои обещания по климату. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на исследование Oil Change International (OCI) и Friends of the Earth US, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно данным исследователей, с 2020 по 2022 год страны G20 направили 142 миллиарда долларов на добычу ископаемого топлива за рубежом. Большая доля средств была вложена Канадой, Японией и Южной Кореей. При этом страны G7, в том числе Япония и Канада, в 2022 году пообещали прекратить финансирование добычи ископаемого топлива за рубежом. В результате они значительно сократили вложения в добычу угля, но продолжили финансировать добычу нефти и газа. Отмечается, что значительная часть денег поступает в развивающиеся страны.

Япония до сих пор продолжает инвестировать в ископаемое топлива - последние вложения были сделаны в марте 2024 года. США, Германия и Италия также направили значительные суммы на подобные проекты за последние три года. Канада тратила на ископаемое топливо в среднем 11 миллиардов долларов в указанный период, Южная Корея - 10 миллиардов, а Япония - 7 миллиардов. В то же время за три года страны G20 вложили в развитие зеленой энергетики за рубежом только 104 миллиарда долларов.

