Великобритания и Украина подписали новое соглашение в сфере обороны

Великобритания и Украина подписали новое соглашение в сфере оборонной промышленности, который позволит открывать ремонтные заводы на украинской территории. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте британского министерства по делам бизнеса и торговли, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В результате укрепления сотрудничества крупнейшие оборонные компании Великобритании, Вооруженные силы Украины и украинские компании могут реализовать десятки проектов - от создания стратегических военных ремонтных предприятий до восстановления гражданской инфраструктуры и применения технологий по защите от кибератак", - отмечается в заявлении ведомства.

Кроме того, отмечается, что по договору оборонная компания Британии BAE Systems получила право на ремонт и техническое обслуживание артиллерийских орудий L119.

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