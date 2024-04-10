Реджеп Тайип Эрдоган и Эбрахим Раиси обсудили региональные вопросы

Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространил турецкий телеканал TRT.

Было отмечено, что в ходе телефонного разговора они обсудили двусторонние отношения между Турцией и Ираном, а также региональные и глобальные вопросы.

В то же время лидеры поздравили друг друга с праздником Рамазан.

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