https://news.day.az/world/1651183.html Реджеп Тайип Эрдоган и Эбрахим Раиси обсудили региональные вопросы
Реджеп Тайип Эрдоган и Эбрахим Раиси обсудили региональные вопросы
Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Эбрахимом Раиси.
Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространил турецкий телеканал TRT.
Было отмечено, что в ходе телефонного разговора они обсудили двусторонние отношения между Турцией и Ираном, а также региональные и глобальные вопросы.
В то же время лидеры поздравили друг друга с праздником Рамазан.
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