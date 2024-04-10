Израиль готов разрешить 150 тыс. палестинцев вернуться на север сектора Газа

Власти Израиля согласились позволить 150 тыс. мирных жителей, которые были перемещены на юг в ходе военной операции в секторе Газа, вернуться в северную часть палестинского анклава. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных израильских чиновников, знакомых с содержанием переговоров в Каире, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, в ходе обсуждений Израиль согласился на возвращение без проверок безопасности. Взамен представители еврейского государства потребовали, чтобы ХАМАС предоставило список женщин, пожилых и больных людей, удерживаемых в заложниках. Как отметили источники, представители палестинского движения пока не готовы заключить соглашение. Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху отказалась от комментариев, пишет агентство.

7 апреля в Каире начался очередной раунд непрямых переговоров по установлению перемирия в Газе между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС при посредничестве Египта и Катара, которые представили сторонам конфликта новое предложение о прекращении огня.

При проведении военной операции израильских сил в северных районах Газы сотни тысяч палестинцев были вынуждены покинуть этот регион и перебраться в южную его часть. Одним из основных требований палестинского движения ХАМАС на непрямых переговорах с израильской стороной по урегулированию нынешнего кризиса является возвращение на север анклава лиц, выдворенных ранее из мест своего постоянного проживания.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!