Тайвань проведет учения по прорыву блокады острова

Вооруженные силы Тайваня проведут военные учения "Ханьгуан", во время которых будут отрабатываться действия по прорыву условной блокады острова. Об этом сообщает газета Taibei Times со ссылкой на представителя тайваньского оборонного ведомства генерал-майора Дун Цзисина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно плану мероприятия, тайваньским военнослужащим предстоит дать отпор условному противнику, который под предлогом проведения учений развернул войска и начал операцию по блокаде острова. Для разблокирования коммуникаций Тайваня с внешним миром вооруженные силы задействуют авиацию, корабли, ракетные комплексы берегового базирования и беспилотники. При организации учений был учтен опыт конфликтов на Украине и в секторе Газа, сообщил Дун Цзисин.

Командно-штабной этап "Ханьгуан", во время которого будет использоваться американская автоматизированная система моделирования боевых действий Joint Theatre Level Simulation, пройдет 19-26 апреля. Продемонстрировать свои навыки на полигонах тайваньские военные смогут 22-26 июля.

Учения "Ханьгуан" являются крупнейшими для Тайваня и проводятся ежегодно с 1984 года. Участие в них принимают все виды вооруженных сил острова.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров является одной из китайских провинций.

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