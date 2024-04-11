Индия поставит на границу с Китаем российские ПЗРК

Индия намерена поставить своим войскам на границе с Китаем переносные зенитно-ракетные комплексы российского производства. Об этом сообщает издание Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно публикации, в настоящее время Индия закупает российские ПЗРК "Игла-С" для войск противовоздушной обороны, размещенных в высокогорной местности вдоль северной границы с Китаем на фоне напряженности в отношениях двух стран.

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