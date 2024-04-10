Йенс Столтенберг допустил создание штаба войск НАТО в Финляндии

Принятие решения о развертывании в Финляндии местного штаба сухопутных сил НАТО потребует еще нескольких недель или месяцев. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с президентом Финляндии Александером Стуббом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"НАТО приветствует тот факт, что Финляндия предложила разместить на своей территории штаб сухопутной компоненты многонациональных сил НАТО [в регионе]. Однако пока никакого решения еще не принято, мы пока ждем рекомендаций главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе [генерала Кристофера Каволи], на основании которых мы сможем принять решение в течение ближайших недель или месяцев", - сказал Столтенберг.

9 апреля газета IltaLehti сообщила со ссылкой на источники, что штаб сухопутных войск Североатлантического альянса в странах Северной Европы будет создан в финском Миккели, примерно в 140 километрах от границы с Россией.

Сам факт намерения разместить командование северными силами НАТО в Финляндии изданию также озвучил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

В мирное время штаб будет планировать и осуществлять учебные мероприятия НАТО в регионе. Создаваемая организация, так называемый штаб повышенной готовности, будет работать круглосуточно и подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США, говорится в сообщении. Газета отмечает, что "этот вопрос включен в повестку дня саммита НАТО в Вашингтоне в июле". В Миккели находится штаб армии Финляндии.

В то же время брюссельские эксперты отмечают, что если Финляндия и НАТО опасаются "агрессии России", то создание такого штаба на столь близком расстоянии от границы с РФ "в зоне поражения множества российских систем" может быть "необдуманно".

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