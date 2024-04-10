Европарламент проголосовал за качественное ужесточение всех миграционных норм ЕС

Европарламент проголосовал на мини-сессии в Брюсселе за пакт ЕС о миграции и предоставлении убежища, который включает ужесточение всех миграционных норм Евросоюза.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, этот обширный свод реформ, разрабатываемый с 2015 года, вводит принципы фильтрации мигрантов на границах, упрощает правила их высылки за пределы сообщества, а также позволяет странам вносить плату в бюджет Евросоюза, чтобы не принимать мигрантов по квотному принципу.

"После почти десяти лет блокирования этого досье Европарламент проголосовал за утверждение пакта ЕС о миграции и предоставлении убежища - полного пересмотра миграционных норм ЕС. Это сделано. Европа будет управлять миграцией в упорядоченной манере и на своих условиях", - заявил присутствовавший на заседании Европарламента зампред Еврокомиссии по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!