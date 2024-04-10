ВС Турции провели операцию против террористов на севере Ирака

На севере Ирака нейтрализованы пять террористов РПК.

Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщила пресс-служба министерства национальной обороны Турции.

В ведомстве подчеркнули, что ВС Турции со всей решимостью продолжат операции против террористов.