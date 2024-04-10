https://news.day.az/world/1651207.html ВС Турции провели операцию против террористов на севере Ирака
ВС Турции провели операцию против террористов на севере Ирака
На севере Ирака нейтрализованы пять террористов РПК.
Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщила пресс-служба министерства национальной обороны Турции.
В ведомстве подчеркнули, что ВС Турции со всей решимостью продолжат операции против террористов.
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