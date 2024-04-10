В Узбекистане впервые пройдет антитеррористическое учение СНГ

Совместное антитеррористическое учение стран СНГ в этом году может впервые пройти на территории Узбекистана.

Об этом сообщили в пресс-службе Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ по итогам прошедшего в среду в Москве XVII совещания руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров государств - участников СНГ, передает Day.Az.

"Делегатами отмечено, что важным элементом проверки эффективности системы противодействия терроризму и отработки слаженности совместной деятельности являются антитеррористические учения. В этой связи рассмотрен вопрос организации и порядка проведения в текущем году совместного антитеррористического учения компетентных органов государств - участников СНГ "Восток-антитеррор - 2024", силовой этап которого впервые пройдет на территории Республики Узбекистан", - сообщили в АТЦ.

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