США одобрили поставку Греции истребителей F-35

США приняли решение одобрить поставку истребителей пятого поколения F-35 в Грецию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство национальной обороны республики.

"Компетентные органы США прислали сегодня, 10 апреля 2024 года, в главное управление оборонных вооружений и инвестиций министерства национальной обороны официальное письмо с предложением и согласии на поставки истребителей F-35 Греции", - говорится в сообщении.

Как уточняет телеканал Skai, теперь в течение 60 дней пройдут переговоры о достижении соглашения по 20 истребителям F-35, которые купит Греция. В целом министерство национальной обороны республики рассчитывает приобрести 40 таких самолетов, поставки которых, как ожидается, начнутся с 2028 года.

В январе 2024 года информационный портал pronews.gr сообщал, что F-35, обещанные Вашингтоном Греции, подорожали с $80 млн до $215 млн за истребитель.

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