https://news.day.az/world/1651225.html Во Франции произошел взрыв на заводе по производству биотоплива
Во Франции произошел взрыв на заводе по производству биотоплива
Один человек госпитализирован в крайне тяжелом состоянии после взрыва, который произошел на заводе по производству биотоплива в департаменте Эро на юге Франции.
Как передает Day.Az, инцидент произошел на заводе Saipol. После взрыва начался пожар, который к настоящему моменту локализован.
В общей сложности эвакуированы около 200 человек. Власти проверяют возможность утечки каких-либо опасных химических веществ. Обстоятельства инцидента выясняются, район происшествия оцеплен.
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