Во Франции произошел взрыв на заводе по производству биотоплива

Один человек госпитализирован в крайне тяжелом состоянии после взрыва, который произошел на заводе по производству биотоплива в департаменте Эро на юге Франции.

Как передает Day.Az, инцидент произошел на заводе Saipol. После взрыва начался пожар, который к настоящему моменту локализован.

В общей сложности эвакуированы около 200 человек. Власти проверяют возможность утечки каких-либо опасных химических веществ. Обстоятельства инцидента выясняются, район происшествия оцеплен.

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