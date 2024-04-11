Фидан обсудил с Блинкеном гуманитарный кризис в Газе

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Day.Az, об этом сообщил дипломатический источник в МИД Турции.

Переговоры состоялись по запросу американской стороны.

Стороны обсудили вопросы, связанные с гуманитарным кризисом в Газе и региональной безопасностью.

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