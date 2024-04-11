Во Франции задержали мэра-наркодиллера и членов ее семьи

Мэр коммуны Аваллон (департамент Йонна) на востоке Франции Джамила Хабсауи взята под стражу после того, как в ее доме обнаружили 70 кг каннабиса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, помимо главы коммуны, "было задержано еще шесть человек, в том числе двое ее братьев". Как указал телеканал, в ходе серии обысков, помимо каннабиса, было обнаружено около 1 кг кокаина и 20 золотых слитков.

BFMTV уточняет, что обыски и задержания прошли в рамках глобальной операции против наркопреступности под названием "Чистая площадь".

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что во время рейдов, которые проходят в течение последних шести месяцев, было задержано около 7,2 тыс. подозреваемых в наркоторговле, при этом власти изъяли 3,6 тонны запрещенных веществ.

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