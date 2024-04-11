Байден назвал срок окончания конфликта в Украине

Конфликт в Украине закончится после того, как конгресс США проголосует за выделение новой поддержки Киеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, такие сроки назвал президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой.

Он указал на подавляющую поддержку Украины у большинства демократов и республиканцев. "Война на Украине закончится тогда, когда лидер палаты представителей позволит проголосовать. (...) Голосование должно быть сейчас же", - заявил американский лидер.

В своем совместном заявлении Байден и Кисида заявили, что США и Япония намерены продолжать вводить жесткие санкции против России и оказывать неизменную поддержку Украине.

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