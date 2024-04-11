США считают неизбежным ответный удар Ирана по Израилю

США и их союзники утверждают, что ответный удар Ирана по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежен, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по их утверждениям, это может произойти с применением высокоточных ракет в ближайшие дни. Представители США помогают Израилю обменом разведывательной информацией по этой теме.

Ранее портал Axios со ссылкой на двух израильских должностных лиц сообщил, что глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла в четверг посетит Израиль для координации действий в случае возможного удара со стороны Ирана.

В среду президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой заявил о готовности сделать все для защиты Израиля в свете предупреждений Ирана после удара по его консульству в Дамаске. Министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал "очень быстро" ответить "решительными атакующими действиями" в случае нападения любого государства.

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