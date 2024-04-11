В Норвегии попросили Еврокомиссию о 26-часовом дне

Мэр норвежского города Вадсе Венче Педерсен попросила Еврокомиссию разрешить установить в регионе 26 часов в сутках. Об этом сообщает Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава города в самом северном регионе Норвегии, расположенном за полярным кругом, объяснила, что такое решение направлено на увеличение времени, проведенного с семьей и привлечение новых жителей в регион. В своем обращении она призвала ЕК дать поручение властям страны разрешить создание нового часового пояса. "Нам нравится наш образ жизни, и мы думаем, что это может быть очень интересно, особенно для семей с маленькими детьми", - пояснила градоначальник.

При этом Педерсен признала, что точный механизм того, как будут происходить изменения, не проработан. "Я не думаю, что они согласятся, поэтому мы не продумали все детали", - сказала она. В свою очередь, представитель Еврокомиссии отметил, что вопрос часовых поясов решается странами самостоятельно, поэтому маловероятно, что ЕС сможет удовлетворить просьбу региона.

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