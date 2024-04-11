Байден объявил о создании новой системы ПРО

США создадут архитектуру новой системы противоракетной обороны (ПРО) совместно с Японией и Австралией. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Байден выступил с заявлением в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Японии Фумио Кисидой. Он назвал решение самым мощным укреплением военного сотрудничества с Японией за всю историю.

"Впервые Япония, США и Австралия создадут сеть архитектуры по противоракетной обороне", - заявил американский лидер. Он подчеркнул, что США и Япония примут усилия по модернизации инфраструктуры и координации штабной деятельности. По словам Байдена, это направлено на улучшение планирования и взаимодействия между армиями обеих стран.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!