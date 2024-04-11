В Японии и США считают, что путь для диалога с КНДР открыт

Власти Японии и США разделяют мнение о том, что путь для диалога с КНДР является открытым. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Лидеры двух страны разделяют понимание того, что путь к диалогу с Северной Кореей открыт, - ответил он на просьбу журналистов прокомментировать слова президента США Джо Байдена, который приветствовал идею возможного начала прямого диалога между Японией и КНДР. - Мы считаем, что высказывания президента Байдена, на которые вы обратили внимание, основаны на этом общем понимании". Хаяси также подчеркнул, что премьер-министр Кисида и президент Байден "провели откровенный обмен мнениями" по ситуации вокруг КНДР, а также условились продолжить тесное сотрудничество в этом направление как в двустороннем, так и в трехстороннем формате с участием Южной Кореи.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что администрация Соединенных Штатов выступила бы в поддержку возможного начала японскими властями диалога с КНДР. Он также подчеркнул, что Вашингтон сам открыт для диалога с Пхеньяном "в любое время и без предварительных условий".

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