Кэмерон заявил Трампу о необходимости выделения помощи Украине

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в интервью газете The Washington Post, что во время встречи с бывшим американским президентом Дональдом Трампом пытался убедить его в необходимости выделения помощи Украине для сохранения сильной позиции США по отношению к Китаю и России, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, есть понимание того, что отказ от поддержки Украины приведет к ослаблению ее позиций и усилению позиций Владимира Путина, и кто бы ни стал [американским] президентом в конце этого года, он не захочет оказаться в такой ситуации", - сообщил Кэмерон. Он добавил, что такое решение также повлияет на соотношение сил между США и КНР.

По мнению британского министра, любому американскому лидеру необходимо убедить Конгресс одобрить военную помощь Украине, чтобы создать там благоприятную обстановку. Говоря о реакции Трампа на свои слова, Кэмерон уклонился от прямого ответа, заявив, что экс-президент будет говорить за себя. Однако он отметил, что Трамп хочет добиться хорошего исхода сложившейся ситуации.

Комментируя обстановку на Ближнем Востоке, Кэмерон сообщил о намерении Великобритании увеличить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

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