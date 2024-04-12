Пекин пообещал защитить китайские компании, попавшие под санкции США

Пекин примет все необходимые меры для защиты интересов китайских компаний, которые США внесли в черный список, заявила представитель МИД КНР Мао Нин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет Global Times.

Отвечая на внесение в санкционный список США четырех китайских компаний, Нин пообещала, что в Китае будут приняты "необходимые меры" для защиты законных прав и интересов этих организаций.

Она также призвала Вашингтон прекратить политизировать и милитаризировать экономику, торговлю и технологии.

США внесли в черный список четыре китайские компании за то, что они "участвуют в поставке чипов искусственного интеллекта для программ военной модернизации Китая".

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