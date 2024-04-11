В США испугались потерять демократию после выборов

Выборы президента США в 2024 году могут стать последними демократическими выборами в Соединенных Штатах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение поддержала вице-президент США Камала Харрис во время интервью.

"Да, вы правы", - ответила она на утверждение одной из ведущих YouTube-канала "I've Had It" о том, что грядущие выборы президента в 2024 году "могут действительно стать последними демократическими выборами" в Соединенных Штатах. Таким образом вице-президент прокомментировала теоретическую возможность победы бывшего главы государства и претендента на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа в ноябре этого года.

По словам Харрис, за прошедший год она в силу служебных обязанностей беседовала с более, чем 150 мировыми лидерами, часть из которых выражали обеспокоенность о "сохранении демократии в США" после выборов 2024 года. Вице-президент считает, что этот фактор якобы окажет влияние на страны "по всему миру".

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