В НАТО обнаружился дефицит военных «для защиты от потенциального нападения РФ»
В Североатлантическом альянсе обнаружился дефицит военнослужащих для обеспечения защиты в случае потенциального нападения со стороны России.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом журналу Foreign Policy сообщили неназванные источники в дипломатических кругах.
"НАТО готовит новые военные планы для защиты от возможного нападения России", - указывается в статье.
Согласно информации издания, при этом альянсу не хватает военных на севере даже при присоединении к военно-политическому блоку Финляндии и Швеции.
В материале отмечается, что данная проблема существует на протяжении большей части истории существования НАТО. По оценке собеседника журнала, альянс в какой-то момент забыл про свой воинский континент, и военнослужащих оказалось недостаточно для сценария "большого кризиса".
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