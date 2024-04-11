Глава Центрального командования ВС США совершил визит в Израиль

Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла совершил визит в Израиль.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Times of Israel", ожидается, что Курилла проведет консультации с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом и другими официальными лицами для обсуждения угрозы нападения Ирана.

Отметим, что после обстрела Израилем консульства Ирана в Сирии 1 апреля официальные лица США и Израиля в течение последних нескольких дней находились в контакте на различных уровнях относительно вероятности ответного нападения со стороны Тегерана.

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