Финляндия задумалась о размещении войск НАТО на своей территории

Власти Финляндии изучают варианты размещения войск Североатлантического альянса и действий союзных сил на территории Республики. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил командующий финскими Силами обороны генерал-лейтенант Янне Яаккола, сообщает "Интерфакс".

"У нас нет решений по этому поводу, но мы рассматриваем разные варианты: будь то расширенные учебные мероприятия, ротационная модель или другие виды деятельности", сказал Яаккола. По его словам, силы обороны страны достаточно сильны, но нельзя исключать возможности появления войск НАТО на ее территории в будущем.

Яаккола подчеркнул, что сейчас непосредственной военной угрозы для Финляндии нет, а ее развитие зависит от ситуации в Украине.

Отмечается, что Финляндия - это единственная страна альянса, в которой на постоянной основе нет войск из других стран НАТО.

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