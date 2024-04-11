https://news.day.az/world/1651386.html Ким Чен Ын призвал армию готовиться к войне
10 апреля лидер КНДР осмотрел макет столицы Южной Кореи - Сеула во время посещения Военно-политического университета им. Ким Ир Сена.
Ким Чен Ын призвал армию готовиться к войне
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал армию готовиться к войне.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
10 апреля лидер КНДР осмотрел макет столицы Южной Кореи - Сеула во время посещения Военно-политического университета им. Ким Ир Сена.
Ким Чен Ын призвал армию Северной Кореи "готовиться к войне, как никогда".
11 апреля Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало статью и фотографии об итогах посещения северокорейским лидером Военно-промышленного университета.
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