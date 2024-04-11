Французские фермеры забросили навозом госслужбы

Во французском городе Монтобан на юго-западе Франции 150 фермеров устроили ночью протест на тракторах, аграрии вывалили отходы и покрышки около здания местных властей.

Как передает Day.Az, об этом пишут Французские СМИ.

"В среду вечером манифестанты вновь собрались перед офисами различных государственных служб. Как и в ходе предыдущих манифестаций в январе и феврале, были вывалены самые разные отходы", - говорится в статье.

Для обеспечения правопорядка у здания властей было задействовано значительное число полицейских из спецнаряда по подавлению протестов (CRS), сообщает издание.

Однако аграрии проехали мимо и продолжили свой путь по направлению к департаментскому управлению по территориальному планированию, где было размещено всего несколько правоохранителей, говорится в материале.

Протестующие фермеры не смогли въехать на улицу, где расположен главный вход в ведомство, из-за установленных заранее бетонных блоков, после чего группа манифестантов безуспешно попыталась протаранить стволом дерева другую дверь здания.

В результате фермеры вывалили содержимое нескольких своих грузовиков в начале улицы и на набережной, а через час направились обратно к зданию префектуры, где продолжили протесты.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!