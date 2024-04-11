Премьер Японии считает, что действия Китая представляют "стратегический вызов"

Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что Китай представляет самый большой "стратегический вызов" для его страны, а также для мирового сообщества.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Такое мнение он высказал, выступая с речью в Конгрессе.

"Действия Китая представляют беспрецедентный и самый большой стратегический вызов не только для мира и безопасности Японии, но и для мира и стабильности мирового сообщества", - сказал он.

В Пекине ранее неоднократно отмечали, что американо-японские отношения не должны быть направлены против других государств или наносить ущерб интересам третьих стран, а также не должны подрывать региональный мир и стабильность.

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