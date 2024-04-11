ФБР опасается проведения крупного теракта в США

Федеральное бюро расследований (ФБР) опасается, что такие террористические организации, как "Исламское государство" и "Аль-Каида", а также их сторонники, могут осуществить или вдохновить своих сторонников на крупномасштабные нападения на США как внутри страны, так и за ее пределами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении директора ФБР Кристофера Рея, которое было опубликовано перед его выступлением на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

"ФБР по-прежнему обеспокоено намерениями иностранных террористических организаций, таких как ИГИЛ и "Аль-Каида", а также аффилированных с ними структур осуществить или вдохновить крупномасштабные нападения в Соединенных Штатах. Несмотря на потерю физической территории в Ираке и Сирии, ИГИЛ продолжает вести кампанию насилия против США и их партнеров - как здесь, дома, так и за рубежом", - сказано в документе. В нем подчеркивается, что указанные террористические организации продолжают привлекать единомышленников, "готовых совершать нападения на Соединенные Штаты и [американские] интересы за рубежом", в том числе через социальные сети. Директор ФБР отмечает, что данные террористические объединения "выступают за нападения террористов-одиночек" на США и другие страны Запада.

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