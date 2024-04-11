Отряды "Хезболлах" обстреляли израильские позиции

Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболла" взяло на себя ответственность за атаки на позиции израильских войск на холмах Кфар-Шуба, которые были оккупированы во время арабо-израильской войны 1967 года вместе с Голанскими высотами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в военной сводке, размещенной в Telegram-канале формирования.

"Шиитские бойцы в ходе проведенной операции поразили противотанковыми управляемыми ракетами вражеские цели в районе Рамта и Эс-Самака, - говорится в тексте. - Был нанесен также удар из реактивных систем залпового огня по позициям противника в пункте Байяд-эль-Блида".

Как утверждается в заявлении, "в результате прямого попадания в рядах вражеских сил есть убитые и раненые".

Израильские ВВС провели в ответ рейды на окрестности поселков Мейс-эль-Джебель, Рамия и Ярин, где в результате разрушено по меньше мере пять жилых домов. Сведений о погибших и пострадавших среди мирных жителей не поступало.

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