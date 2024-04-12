Израильские военные приведены в состояние повышенной готовности

Израильские военные приведены в состояние повышенной боеготовности из-за ситуации с Ираном, однако новых предписаний для гражданского населения нет, заявил в четверг представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Первым делом, в инструкциях для командования тыла Израиля изменений нет", - приводит The Times of Israel его слова.

Командования тыла - военный округ ЦАХАЛ, занятый функциями в сфере гражданской обороны и поисково-спасательных работ.

"Мы в боевой готовности, серьезно подготовлены к различным ситуациям, постоянно оцениваем ситуацию", - продолжил Хагари.

Он напомнил, что этим утром в Израиль прибыл глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Эрик Курилла для переговоров с начальником Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви о региональных вызовах. Хагари подчеркнул, что Израиль и США поддерживают крепкие стратегические отношения.

Также он сказал, что ЦАХАЛ за последние месяца развивала потенциал ведения наступательных действий, и что Израиль имеет эшелонированную ПВО, которая доказала эффективность в ходе нынешнего конфликта, перехватив тысячи целей. "Но оборона никогда не может быть герметичной", - добавил он.

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