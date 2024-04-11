https://news.day.az/world/1651413.html ФСБ предотвратила теракт в Москве
ФСБ предотвратила теракт в Москве
Предотвращен теракт, планируемый в одной из синагог в Москве, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает Day.Az.
Согласно информации, подозреваемый был убит во время оказания вооруженного сопротивления.
Сообщается, что готовивший теракт в синагоге являлся уроженцем одной из стран Центральной Азии. Отмечается, что он провел разведку окрестностей одной из московских синагог и приобрел материалы для изготовления самодельного взрывного устройства.
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