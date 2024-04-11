ФСБ предотвратила теракт в Москве

Предотвращен теракт, планируемый в одной из синагог в Москве, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает Day.Az.

Согласно информации, подозреваемый был убит во время оказания вооруженного сопротивления.

Сообщается, что готовивший теракт в синагоге являлся уроженцем одной из стран Центральной Азии. Отмечается, что он провел разведку окрестностей одной из московских синагог и приобрел материалы для изготовления самодельного взрывного устройства.

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