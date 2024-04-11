https://news.day.az/world/1651414.html Глава МИД Германии обсудила со своим иранским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке
Глава МИД Германии обсудила со своим иранским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке
Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдуллахияна.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в МИД Германии.
Согласно информации, в ходе переговоров министры обсудили "напряженную ситуацию на Ближнем Востоке".
"Никто не может быть заинтересован в дальнейшем обострении ситуации в регионе. Мы призываем всех действующих лиц в регионе действовать ответственно и проявлять сдержанность", - говорится в сообщении министерства в соцсети в X.
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