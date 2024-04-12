СМИ назвали возможный срок визита Путина в Турцию

Несколько визитов на высшем уровне в Турцию возможны до конца апреля. В их числе визит президента РФ Владимира Путина.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом утверждает турецкая газета Yeni Şafak.

Местные СМИ ранее неоднократно сообщали о возможности визита в Турцию российского лидера, однако официальная Анкара пока не подтверждала эту информацию. О предполагаемом визите Путина после муниципальных выборов 31 марта говорил и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал 8 апреля, что контакты между Путиным и Эрдоганом готовятся и возможны в обозримой перспективе, но точные сроки пока не определены.

По информации Yeni Şafak, одним из вопросов повестки переговоров президентов РФ и Турции могут стать "шаги по возобновлению работы зернового коридора", запущенного в июле 2022 года. Россия в июле 2023 года приостановила участие в черноморской зерновой инициативе, так как не были выполнены условия, касающиеся беспрепятственного доступа ее сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Президент Турции ранее высказывался о необходимости возобновления черноморской сделки и заключения соглашения об обеспечении безопасности коммерческого судоходства в Черном море.

В то же время газета Türkiye утверждает, что визит президента России в Турцию планируется в мае. Его даты пока нет, но в МИД ведется подготовительная работа, пишет издание.

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