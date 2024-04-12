США уничтожили противокорабельную ракету хуситов

Соединенные Штаты уничтожили одну противокорабельную ракету мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное командование ВС США.

"Примерно в 13:00 по времени Саны 11 апреля силы Центрального командования ВС США поразили и уничтожили одну противокорабельную баллистическую ракету, которая была запущена над Красным морем из районов Йемена, контролируемых хуситами", - говорится в сообщении, опубликованном командованием на его странице в X (ранее Twitter).

О пострадавших или повреждениях на кораблях США, коалиции и коммерческих судах не сообщалось. Отмечается, что ракета представляла угрозу для сил США и коалиции, а также торговых судов в регионе.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.

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