https://news.day.az/world/1651436.html Посольство США запретило своим работникам перемещаться по Израилю
Посольство США запретило своим работникам перемещаться по Израилю
Госдепартамент США на фоне возможной атаки Ирана по Израилю ввёл ограничения на передвижения американских дипломатов в центре Тель-Авива, а также в Иерусалиме.
Как передает Day.Az, информация об этом появилась на сайте посольства США в Израиле.
Отмечается, что в целях предосторожности американским дипломатам и членам их семей запрещены личные поездки за пределы центра Тель-Авива, а также Иерусалима и Беэр-Шевы.
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