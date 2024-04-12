Посольство США запретило своим работникам перемещаться по Израилю

Госдепартамент США на фоне возможной атаки Ирана по Израилю ввёл ограничения на передвижения американских дипломатов в центре Тель-Авива, а также в Иерусалиме.

Как передает Day.Az, информация об этом появилась на сайте посольства США в Израиле.

Отмечается, что в целях предосторожности американским дипломатам и членам их семей запрещены личные поездки за пределы центра Тель-Авива, а также Иерусалима и Беэр-Шевы.

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